 Повєткін виявився більш уразливим, ніж я очікував, - Вайт | Бокс | Champion.com.ua
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Вайт: Повєткін виявився більш уразливим, ніж я очікував

Сьогодні 18:39 1199 0
Вайт: Повєткін виявився більш уразливим, ніж я очікував
#Повєткін, #Вайт

Джерело - Sky Sports.

Британський боксер Ділліан Вайт відволікався на тактику Олександра Повєткіна під час їх поєдинку.

Про це Вайт розповів порталу Sky Sports.

"Я - воїн, я не шукаю виправдань. Тієї ночі я припустився помилки і тепер я точно знаю, що мені потрібно зробити, щоб пристосуватися. Ведучи поєдинок, очевидно, я тут і там відволікався на його тактику. Я був також трохи здивований, що він виявився більш уразливим, ніж я очікував", - сказав Вайт.

Нагадаємо, Хей розповів, як Вайт може перемогти Повєткіна.

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