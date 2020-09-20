Британський боксер Ділліан Вайт відволікався на тактику Олександра Повєткіна під час їх поєдинку.

Про це Вайт розповів порталу Sky Sports.

"Я - воїн, я не шукаю виправдань. Тієї ночі я припустився помилки і тепер я точно знаю, що мені потрібно зробити, щоб пристосуватися. Ведучи поєдинок, очевидно, я тут і там відволікався на його тактику. Я був також трохи здивований, що він виявився більш уразливим, ніж я очікував", - сказав Вайт.