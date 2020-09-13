Відомий репер 50 Cent благословив табір Чарло перед боєм проти Дерев`янченка

Джерело - Чемпіон.
Відомий репер 50 Cent благословив табір Джермалло Чарло перед боєм проти українця Сергія Дерев`янченка.
Про це повідомляє сам американський боксер.
"50 Cent благословив табір сьогодні. Справжня мотивація. Суперформа", - зазначив Чарло.
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@50cent Blessed camp today! Real Motivation! 9/26 Super Sharp. #LionsOnly
Нагадаємо, що бій Дерев`янченко - Чарло відбудеться 26 вересня.
Раніше, Дерев'янченко зазначав, що обов'язково нокаутує Чарло, якщо з'явиться шанс.