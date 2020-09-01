Дерев'янченко: Обов'язково нокаутую Чарло, якщо з'явиться шанс

Джерело - vringe.com.
Українець Сергій Дерев'янченко бажає нокаутувати чемпіона WBC в середній вазі Жермалла Чарло.
Про це заявив сам український боксер.
"З нетерпінням чекаю бою. Думаю, вийде такий же яскравий бій, як і з Головкіним. Моя перевага в тому, що у мене є досвід поєдинків проти бійців типу Головкіна і Джейкобса. І тепер я не сумніваюся, що можу виступати на найвищому рівні.
Моя перевага - в моїй впевненості в собі і своїх здібностях. Так, ми дійсно обидва вважаємо, що є кращими бійцями в світі. І так, я вважаю, що я краще Жермалла. Здорово, що у нас буде можливість з'ясувати це в рингу
Я покладаюся на свій досвід. І не виключаю, що саме за рахунок нього переможу. Ні, я не стверджую, що Чарло буде нічого мені протиставити. Ми вийдемо в ринг і там все з'ясуємо. Моє завдання - дотримуватися плану на бій. А він у нас уже готовий. Буду робити все те, що повинен робити. Якщо з'явиться шанс його нокаутувати, - обов'язково зроблю. Якщо доведеться пройти всі 12 раундів, - зроблю все, щоб на цей раз переконати суддів у тому, що я чесно і без питань переміг", - сказав Дерев'янченко.
Бій відбудеться 26 вересня на арені казино Mohegan Sun (штат Коннектикут) Сергій Дерев'янченко може з третьої спроби стати чемпіоном світу в середній вазі. Перш українець в рівних боях за вакантний пояс IBF в середній вазі рішенням суддів програвав Деніелу Джейкобсу і Геннадію Головкіну.
Раніше повідомлялося, що Дерев’янченко вірить у бій з Альваресом.