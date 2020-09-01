Дерев'янченко: Обов'язково нокаутую Чарло, якщо з'явиться шанс

Українець Сергій Дерев'янченко бажає нокаутувати чемпіона WBC в середній вазі Жермалла Чарло.

Про це заявив сам український боксер.

"З нетерпінням чекаю бою. Думаю, вийде такий же яскравий бій, як і з Головкіним. Моя перевага в тому, що у мене є досвід поєдинків проти бійців типу Головкіна і Джейкобса. І тепер я не сумніваюся, що можу виступати на найвищому рівні.

Моя перевага - в моїй впевненості в собі і своїх здібностях. Так, ми дійсно обидва вважаємо, що є кращими бійцями в світі. І так, я вважаю, що я краще Жермалла. Здорово, що у нас буде можливість з'ясувати це в рингу

Я покладаюся на свій досвід. І не виключаю, що саме за рахунок нього переможу. Ні, я не стверджую, що Чарло буде нічого мені протиставити. Ми вийдемо в ринг і там все з'ясуємо. Моє завдання - дотримуватися плану на бій. А він у нас уже готовий. Буду робити все те, що повинен робити. Якщо з'явиться шанс його нокаутувати, - обов'язково зроблю. Якщо доведеться пройти всі 12 раундів, - зроблю все, щоб на цей раз переконати суддів у тому, що я чесно і без питань переміг", - сказав Дерев'янченко.