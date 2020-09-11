Екссуперник Кличка спрогнозував переможця бою Ломаченко – Лопес

Джерело - isport.ua.
Володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко переможе чемпіона IBF Теофіма Лопеса.
Про це розповів колишній претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Денні Вільямс.
"Хто переможе? Немає сумнівів, це буде Ломаченко. Він - приголомшливий боксер, просто фантастичний суперник.
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Ломаченко - один з двох моїх улюблених боксерів. Хто другий? Сауль Альварес. Мені дуже подобаються ці хлопці", - розповів Вільямс.
Раніше, Тop Rank підтвердив бій Ломаченко - Лопес.