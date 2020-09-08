Бій Ломаченка відбудеться 17 жовтня

Популярна промоутерська компанія Top Rank оприлюднила розклад поєдинків на наступний місяць. Головною подією в жовтні стане поєдинок між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Українець і американець будуть битися за чотири титули - WBA, WBC, WBO і IBF. Сам бій відбудеться 17-го жовтня.

23 жовтня числа Артур Бетербієв буде битися з Адамом Дайнесом - росіянин захистить титули чемпіона IBF і WBC в напівважкому дивізіоні. А 31 жовтня чемпіон WBA і IBF в найлегшій вазі буде Іноуе Наоя проведе поєдинок проти Джейсона Молоуні.

Нагадаємо, Усик може побитися із Вайлдером у новій ваговій категорії.