Лопес пояснив, чому Ломаченко піднявся в легку вагу

Володар поясів WBA, WBO, WBС і IBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) піднявся в легку вагу, щоб заробити більше грошей.

Про це розповів чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО).

"Останнім часом Ломаченко не натискає на педаль газу в кінці боїв. Він знає, що він вже сходить з піку. Ніхто цього не розуміє, але я теж це знаю. Чому він взагалі піднявся в легку вагу? Йому просто потрібно підняти грошей. Вас можна обдурити словами, що він намагається стати абсолютним чемпіоном світу і все таке інше. Ні, це просто фальшивка.

Якщо це не спрацює, у Ломаченка є план Б. Він може опуститися в вазі. Він заробив 4-6 мільйонів з Люком Кемпбеллом у Великій Британії просто тому, що поїхав туди. Він вас всіх провів. Він всіх дурить, жонглює, а ви і раді обманюватися. Потрібно дивитися на факти. Чому Ломаченко перейшов у легку вагу? Адже це не його вагова категорія", - розповів Лопес.