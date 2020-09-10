Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Кріс Берд прийняв рішення повернутися до професійного боксу.

Про це заявив сам Берд.

"Я відомий своєю спритністю і швидкістю, своїми рефлексами, а вони у мене у повному порядку, хоча мені 50 років. Подивіться на моє тіло. Хто зможе впоратися з дідом? Ніхто.

У мене повно енергії, я буду чемпіоном світу в середній вазі", - сказав Берд.