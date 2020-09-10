Джерело - Fightnews.info.
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Кріс Берд прийняв рішення повернутися до професійного боксу.
Про це заявив сам Берд.
"Я відомий своєю спритністю і швидкістю, своїми рефлексами, а вони у мене у повному порядку, хоча мені 50 років. Подивіться на моє тіло. Хто зможе впоратися з дідом? Ніхто.
У мене повно енергії, я буду чемпіоном світу в середній вазі", - сказав Берд.
Берд завершив кар'єру в 2009.
Нагадаємо, Берд 1 квітня 2000 року переміг Віталія Кличка через травму українця. Володимир Кличко двічі перемагав Берда - 14 жовтня 2000 року рішенням суддів, а 22 квітня 2006 року - технічним нокаутом.
Раніше, Володимир Кличко анонсував свою нову книгу.