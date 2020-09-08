 Чавес-молодший: Ломаченко та Кроуфорд краще Альвареса | Бокс | Champion.com.ua
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Чавес-молодший: Ломаченко та Кроуфорд краще Альвареса

Сьогодні 14:25 764 0
Боксер не вважає Альвареса лідером світового рейтингу
Чавес-молодший: Ломаченко та Кроуфорд краще Альвареса
#Чавес, #Альварес

Джерело - BoxingScene.

Боксер Сауль Альвареса поступається Василю Ломаченку, Теренсу Кроуфорду і Ерролу Спенсу.

Про це заявив боксер Хуліо Сезар Чавес-молодший.

"Альварес хороший боєць, але наразі його сильно переоцінюють. Я, як і багато інших, вважаю, що в останніх десяти боях він домагався переваги за рахунок ігор з вагою. У боях з Головкіна він спочатку програв, а потім заробив нічию. В бою з Котто теж могла б бути нічия.

Його команда обдурила мене з вагою. Вони зважили мене о дев'ятій годині ранку, а потім тримали без їжі до першої години дня, такого в історії ще не було. Нелегко миритися з поразкою, з огляду на перераховані вище обставини. На сьогодні кращими боксерами світу є Василь Ломаченко, Теренс Кроуфорд і Еррол Спенс", - зазначив Чавес.

Нагадаємо, Ломаченко штовхнув Редкача прямо в церкві та забив тому стрілку.

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