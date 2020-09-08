Чавес-молодший: Ломаченко та Кроуфорд краще Альвареса

Боксер Сауль Альвареса поступається Василю Ломаченку, Теренсу Кроуфорду і Ерролу Спенсу.

Про це заявив боксер Хуліо Сезар Чавес-молодший.

"Альварес хороший боєць, але наразі його сильно переоцінюють. Я, як і багато інших, вважаю, що в останніх десяти боях він домагався переваги за рахунок ігор з вагою. У боях з Головкіна він спочатку програв, а потім заробив нічию. В бою з Котто теж могла б бути нічия.

Його команда обдурила мене з вагою. Вони зважили мене о дев'ятій годині ранку, а потім тримали без їжі до першої години дня, такого в історії ще не було. Нелегко миритися з поразкою, з огляду на перераховані вище обставини. На сьогодні кращими боксерами світу є Василь Ломаченко, Теренс Кроуфорд і Еррол Спенс", - зазначив Чавес.