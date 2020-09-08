 Ломаченко штовхнув Редкача прямо в церкві та забив тому стрілку. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Ломаченко штовхнув Редкача прямо в церкві та забив тому стрілку

Сьогодні 09:36 Андрій Твердохліб 347 0
Ломаченко штовхнув Редкача прямо в церкві та забив тому стрілку

Джерело - Чемпіон.

Між українськими боксерами Василем Ломаченком та Іваном Редкачем у США стався конфлікт пряма під час церковної служби.

Про це написав у Facebook сам Редкач.

"Я завжди говорив, що поважаю Василя Ломоченка як боксера. Але на жаль, сьогодні Василь проявив себе як  недисциплінований, чи нестриманий, і в першу чергу, людиною, яка не поважає себе, його поведінка більше схожа на дворову, хоча навіть самий гоп стоп знає що в церкві розбірки недоречні. Та й які розбірки взагалі можуть бути...

Прийшовши сьогодні з сім'єю до церкви, я зустрів там Василя з його командою. Я з Василем привітався, на що православна й віруюча людина, якою себе позиціонує Василь, зі словами: "Ти шо бля поплутав", - відштовхнув мене двома руками і ще попросив залишитися почекати його на дворі для розбірки, мовляв йому є мені що пред'явити. 

Вася, ти просто Вася! У церкві, у присутності моєї дружини і сина, у присутності інших віруючих ти махаєш руками і не контролюєш емоції... 

Що ж тебе так зачепило? Ти за якими поняттями взагалі живеш? Точно не за Божими, не за спортивними. 

Ти не мене в даному випадку принизив, а батька свого, я не думаю що він так тебе виховував і тренує. Та й поняття сім'ї, а зокрема дружини і дітей, у тебе теж немає. Інакше, ти б поважав присутність моєї сім'ї і сім'ї інших та ще й в Храмі Божому!

Якщо ти не вмієш реагувати на критику в соціальних мережах, видалися й видихни. Мабуть тобі не під силу це.

Схоже на те, що в Україні будь - хто не так подивиться на Васю або не те скаже, отримає зірковий пендель від Василя особисто. Тому, там ніби культ одного боксера.

Мабуть, батько Лопеса заліз глибоко до тебе в голову. Гріш ціна твоїй вірі Вася!

Перед тим як зайти в храм я синові розповідав як себе вести потрібно в храмі. Вася, ти своїм прикладом зламав усе, що ми вчили дорогою. Ти знаєш, важко пояснити тепер дитині чому йому можна тільки пошепки в церкві говорити, а тобі голосно матом і руками махати", - написав боксер.

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