Тренер Дерев'янченка: Чекаю видовищного протистояння з Чарло

Бій між Сергієм Дерев'янченком і чемпіоном WBC в середній вазі Жермаллом Чарло, який відбудеться 26 вересня на арені казино Mohegan Sun (штат Коннектикут), буде фантастичним.

Про це заявив тренер українця Андре Розьє.

"Я з нетерпінням чекаю видовища, цього протистояння. Звичайно, хлопцям заплатять за те, що вони зроблять, але це також бізнес-розваги. Вони повинні розважити публіку, і я знаю, що вони зроблять це.

Ви чули від Жермалла і Сергія, що вони готові поставити все на кін, показати світові, що вони з себе представляють. Це буде фантастична ніч. Мені це подобається. Ці хлопці молоді і голодні. У рингу буде Лев і Технік, що ви ще можете просити?

Хлопці вийдуть в ринг і спробують показати все найкраще для перемоги, спробують створити нокаут", - зазначив Розьє.