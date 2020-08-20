 Альваресу не дозволили провести бій з турком | Бокс | Champion.com.ua
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Альваресу не дозволили провести бій з турком

Сьогодні 18:40 81 0
Занадто прохідний суперник
Альваресу не дозволили провести бій з турком
#Альварес

Джерело - Чемпіон.

Сауль Альварес в наступному бою мав зустрітися з Авні Йилдиримом, а на кону стоятиме пояс WBC у другій середній вазі.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Тепер же з'ясувалося, що стрімінговий сервіс DAZN, з яким Альварес пов'язаний багатомільйонним контрактом, не готовий схвалити бій Канело з Йилдиримом.

Боси DAZN готові заплатити Альваресу 40 мільйонів доларів, але тільки в тому випадку, якщо суперником мексиканця стане Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО).

Не виключено, що Альварес все-таки поб'ється з Йилдиримом, проте це відбудеться лише в тому випадку, якщо Канело погодиться на 50% зменшити свій гонорар за майбутній бій.

Передбачається, що камбек Сауля Альвареса відбудеться 12 вересня в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Дерев'янченко назвав найкращих боксерів середньої ваги.

Раніше повідомлялося, що Дерев’янченко вірить у бій з Альваресом.

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