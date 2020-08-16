Гірн: Ми сподіваємося, що у жовтні почнемо повертати глядачів на арени

Британський промоутер Едді Гірн планує у жовтні влаштовувати боксерські шоу із глядачами.

Про це заявив сам промоутер.

"Ми сподіваємося, що в жовтні почнемо повертати глядачів на арени. Ми маємо намір подати заявку на вересень, щоб організувати пілотні боксерські івенти з уболівальниками. Звичайно ж, у нас є поєдинки Усик - Чісора і Джошуа - Пулєв, які ми хочемо провести в Великої Британії з глядачами.

Ми всі усвідомлюємо, що є друга хвиля, цифри і наука, але існують ознаки того, що ми можемо почати повертати людей на арени. І це дуже важливо", - сказав Гірн.