Джерело - talkSPORT.
Глава Top Rank Боб Арум може провести переговори з іншим місцем за межами США про проведення бою між Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО) в перший тиждень лютого 2021 року.
Про це він заявив порталу talkSPORT.
"Зараз ми не знаємо, чи зможемо ми в грудні провести цей бій для обмеженої аудиторії. І ми не можемо провести його в "Пузирі", тому що можемо втратити 20 мільйонів доларів", - заявив промоутер.
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"Чим ви їх компенсуєте? Як платити бійцям? Так що, якщо ми зможемо виступити з обмеженою аудиторією, то зробимо бій 19 грудня. Якщо ні, то ми ведемо переговори з іншим місцем за межами США про проведення бою в перший тиждень лютого 2021 року", - сказав Арум
Нагадаємо, Усик відібрав у Вайлдера друге місце у рейтингу WBA.