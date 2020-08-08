Якщо вдасться виступити з обмеженою аудиторією, то бій відбудеться 19 грудня

Джерело - talkSPORT.

Глава Top Rank Боб Арум може провести переговори з іншим місцем за межами США про проведення бою між Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО) в перший тиждень лютого 2021 року.

Про це він заявив порталу talkSPORT.

"Зараз ми не знаємо, чи зможемо ми в грудні провести цей бій для обмеженої аудиторії. І ми не можемо провести його в "Пузирі", тому що можемо втратити 20 мільйонів доларів", - заявив промоутер.

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"Чим ви їх компенсуєте? Як платити бійцям? Так що, якщо ми зможемо виступити з обмеженою аудиторією, то зробимо бій 19 грудня. Якщо ні, то ми ведемо переговори з іншим місцем за межами США про проведення бою в перший тиждень лютого 2021 року", - сказав Арум

Нагадаємо, Усик відібрав у Вайлдера друге місце у рейтингу WBA.