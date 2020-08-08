Вайт після перемоги над Повєткіним буде битися з переможцем бою Ф’юрі – Вайлдер

Бій має відбутися у насутпному році

22 серпня тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайт (26-1, 18 КО) проведе бій проти Олександра Повєткіна (35-2-1, 24 КО), якщо британець здобуде перемогу, то стане наступним суперником переможця протистояння Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер.

Про це повідомляє Всесвітня боксерська рада WBC.

У WBC уточнили, що бій Вайта з Ф'юрі або Вайдером повинен відбутися на початку 2021 року.

Відзначимо, що Тайсон Ф'юрі проведе захист титулу проти Деонтея Вайлдера 19 грудня.

Бій з Уайтом може перешкодити зустрічі Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа, який, в свою чергу, повинен провести захист з Олександром Усиком.

Нагадаємо, Чісора не допомагатиме Повєткіну готуватися до бою з Вайтом.