 Митрофанов стане спаринг-партнером Ломаченка перед боєм з Лопесом | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Прищепа отримала дискваліфікацію через допінг
Сьогодні 10:44 1093
Маліновський потрапив до ТОП-40 гравців Серії А
Сьогодні 16:40 392
Зідан – найкращий тренер світу
Сьогодні 13:30 1002
Колос підсилився двома гравцями Динамо
Сьогодні 12:10 1260
Коломойський заблокував перехід Скрипника в Дніпро-1
Сьогодні 08:55 3351 1
У Динамо травмувалося два ключових захисниках
Сьогодні 08:41 2181
Ястремська перемогла у стартовому матчі в Палермо
Сьогодні 08:11 2732
Світоліна заявилася на US Open
Вчора 23:34 625
Циганик: Миколенком цікавиться європейський клуб
Вчора 21:40 1115
Рух здолав Минай, Металіст 1925 зіграв внічию з Чорноморцем у 28 турі Першої ліги
Вчора 20:53 999
Блоги
Про телеграму Ахметова, контракт на 4 матчі та фінал Кубка України - Юрій Максимов
Про телеграму Ахметова, контракт на 4 матчі та фінал Кубка України - Юрій Максимов Valeriy Ruchka
Вчора 12:04 1507
5 вправ від чемпіона: вуличний воркаут Володимира Кличка
5 вправ від чемпіона: вуличний воркаут Володимира Кличка Valeriy Ruchka
Вчора 10:43 3882
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга Андрій Твердохліб
Вчора 09:13 1188
У наступному сезоні УПЛ не проводитиме чемпіонат молодіжних команд (U-21)
У наступному сезоні УПЛ не проводитиме чемпіонат молодіжних команд (U-21) Дима Копий
02.08.2020 19:41 189
Usyk17 Promotion. Вихрист – Пахомов: відео бою
Usyk17 Promotion. Вихрист – Пахомов: відео бою Valeriy Ruchka
02.08.2020 14:12 654
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:10 Футбол Гутцайт: Футбол не так прославляє Україну, як інші види спорту 192 1
16:56 Теніс Завацька програла 594-й ракетці світу на турнірі у Франції 224
16:40 Футбол Маліновський потрапив до ТОП-40 гравців Серії А 392
16:25 Футбол Інгулець підписав Зеленського 487
16:11 Футзал Стартував Кубок Львівщини-2020 404
15:55 Футбол Бабич: Ні разу не було вказівок про злиття матчу з Шахтарем 501
15:46 Футбол Касільяс оголосив про завершення кар'єри 539
15:29 Футбол Кадірі перейде у російський клуб 1725
15:19 Блог Про скарги на суддів, Федерера та каву з хейтерами Леся Цуренко 171
15:17 Футбол Каргбо: Моя мета - стати основним форвардом Динамо 936
14:55 Олімпійські ігри-2020 Гутцайт: На Олімпіаді розраховуємо на 15-20 медалей 775
14:45 Футбол Тайсон може перейти в Аталанту 1296
14:30 Бокс Митрофанов стане спаринг-партнером Ломаченка перед боєм з Лопесом 1119
14:16 Теніс Ястремська: Грати після повернення важко 960
13:58 Футбол Агробізнес - Миколаїв 2:2. Огляд матчу 997
13:48 Футбол Мудрик може перейти у Десну 1310
13:30 Футбол Зідан – найкращий тренер світу 1002
13:19 Футбол Колос підписав досвідченого захисника 1470
12:56 Футбол Рух - Минай 1:0. Огляд матчу 1443
12:41 Теніс Цуренко і Костюк потрапили у заявку турніру в Празі 1272
12:27 Футбол Лень може зіграти у матчі з Далласом 1375
12:10 Футбол Колос підсилився двома гравцями Динамо 1260
11:56 Футбол Серія А визначила дату старту нового сезону 1705
11:45 Футбол Евертон може підписати Миколенка 1809
11:33 Футбол Хавбек Вольфсбурга боїться їхати в Україну 2147

Митрофанов стане спаринг-партнером Ломаченка перед боєм з Лопесом

Сьогодні 14:30 1119 0
Дмитро Митрофанов поїде до табору Василя Ломаченка
Митрофанов стане спаринг-партнером Ломаченка перед боєм з Лопесом
#Митрофанов, #Ломаченко

Джерело - boxingtime.uа.

Український боксер Дмитро Митрофанов допоможе чемпіону світу за версіями WBA, WBO та WBC Василю Ломаченку готуватися до поєдинку проти володаря титулу IBF американця Теофімо Лопеса.

Про це повідомляє BoxingTime.ua

"Поки Денис Беринчик заявляє, що домагатиметься статусу офіційного претендента по лінії WBO і хоче поєдинку з Ломаченком, інший українець, Дмитро Митрофанов, після переможного бою проти Анатолія Хунаняна поїде до табору Василя у якості спаринг-партнера. Він допомагатиме у підготовці до бою з Лопесом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Митрофанов здобув свою 9 перемогу у профі.

Коментарі ()