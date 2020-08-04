Митрофанов стане спаринг-партнером Ломаченка перед боєм з Лопесом

Український боксер Дмитро Митрофанов допоможе чемпіону світу за версіями WBA, WBO та WBC Василю Ломаченку готуватися до поєдинку проти володаря титулу IBF американця Теофімо Лопеса.

Про це повідомляє BoxingTime.ua

"Поки Денис Беринчик заявляє, що домагатиметься статусу офіційного претендента по лінії WBO і хоче поєдинку з Ломаченком, інший українець, Дмитро Митрофанов, після переможного бою проти Анатолія Хунаняна поїде до табору Василя у якості спаринг-партнера. Він допомагатиме у підготовці до бою з Лопесом", - йдеться у повідомленні.