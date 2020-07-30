Лопес: Сказав Аруму, що бій з Ломаченком буде для мене розминкою

Боксер зробив заяву до бою з українцем

Джерело - DAZN USA.

Для чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопеса бій з володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком буде не складним.

Про це заявив сам Лопес.

"Я радий, що не погодився на проміжний бій. Ми однозначно тримали в голові поєдинок з Ломаченком, планували влаштувати його в 2020 році. І тепер це буде мій наступний бій. Його організація була для мене пріоритетною. Ми маємо намір нокаутувати цього хлопця. Після початку пандемії коронавируса я прямо сказав Бобу Арум: "Гей, у мене не буде відновного поєдинку. Розминкою для мене стане бій з Ломаченком". Ось так все і було. Не буду брехати, у мене сверблять руки. Я хочу повернутися на ринг і битися. Я дивлюся вечора боксу від Top Rank на арені The Bubble, і вони змушують мене розбурхати. Знімати відео і підколювати примадонну Ломаченко було круто. Я просто хочу, щоб цей бій відбувся заради уболівальників і заради мене", - сказав Лопес.

Раніше повідомлялося, що чемпіон WBC хоче битися з Ломаченком.

Нагадаємо, Ломаченко погодився з усіма умовами на бій з Лопесом.