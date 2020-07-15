Тренер Дерев'янченка назвав титул Сауля Альвареса сміттям

Боксер Сергій Дерев'янченко бажає завоювати справжній титул, а не пояс, яким володіє Сауль Альварес.

Про це заявив тренер боксера Андре Розьє.

"Сергій - некоронований чемпіон світу в середній вазі, і я б хотів, щоб він, у крайньому разі, обернув пояс навколо своєї талії. З Канело це складно зробити. До того ж пояс регулярного чемпіона, який він відібрав у Роккі Філдінга, - це сміття, він не поважається. Тому ми бажаємо завоювати справжній титул", - сказав Розьє.