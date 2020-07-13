 Атлас назвав причину завершення кар'єри Гвоздика | Бокс | Champion.com.ua
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Атлас назвав причину завершення кар'єри Гвоздика

Сьогодні 18:24 1608 0
Тренер розповів про причини рішення боксера
Атлас назвав причину завершення кар'єри Гвоздика
#Гвоздик, #Атлас

Джерело - BoxingScene.

Відомий український боксер Олександр Гвоздик шокував світ спорту рішенням завершити кар'єру, хоча був готовий повернутися на ринг у квітні.

Про це заявив колишній тренер боксера Тедді Атлас.

"Я б хотів, щоб після цього важкого бою з Бетербієвим у Гвоздика було шість місяців відпочинку. Він бився дуже добре, і його промоутер після відпустки збирався знову зайнятися кар'єрою Олександра.

Ми були готові повернутися в ринг в квітні, були розмови про поєдинок. Але потім ситуація змінилася, все стало скасовуватися. Таке трапляється. Якби Олександр провів бій в цьому році, він би до сих пір боксував. Але цього не сталося", - сказав Атлас.

Раніше, Сіренко відреагував на відхід Гвоздика з боксу.

Нагадаємо, Гвоздик оцінив перспективи Усика в суперважкій вазі.

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