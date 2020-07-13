Атлас назвав причину завершення кар'єри Гвоздика

Відомий український боксер Олександр Гвоздик шокував світ спорту рішенням завершити кар'єру, хоча був готовий повернутися на ринг у квітні.

Про це заявив колишній тренер боксера Тедді Атлас.

"Я б хотів, щоб після цього важкого бою з Бетербієвим у Гвоздика було шість місяців відпочинку. Він бився дуже добре, і його промоутер після відпустки збирався знову зайнятися кар'єрою Олександра.

Ми були готові повернутися в ринг в квітні, були розмови про поєдинок. Але потім ситуація змінилася, все стало скасовуватися. Таке трапляється. Якби Олександр провів бій в цьому році, він би до сих пір боксував. Але цього не сталося", - сказав Атлас.