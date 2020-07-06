Гвоздик оцінив перспективи Усика в суперважкій вазі

Українському боксеру Олександру Усику буде складно конкурувати з цими великими хлопцями.

Про це заявив Олександр Гвоздик.

"Я думаю, що зараз стає все складніше і складніше переходити від менших вагових категорій до суперважковаговиків, тому що вони стають все більше і більше.

Якщо ви подивіться в 60-70-і роки, то важковаговики тоді були набагато менше, ніж зараз. Так що, звичайно, Усику буде складно конкурувати з цими великими хлопцями. Коли ви воюєте з великим хлопцем, у якого є навички його останнього суперника (Візерспуна), то це одна картинка. Але коли проти вас хлопець, який є олімпійським чемпіоном, який набагато вище, як Джошуа, і у якого набагато більшого розмаху рук, це стає дійсно складним випробуванням, тому я не знаю.

Я знаю, що у Усика дійсно хороші навички, тому він безумовно зможе конкурувати з цими хлопцями. Але я хочу побачити його майбутній бій з Чісорою, який не так великий, але вміє битися. У нього є серце. Він не збирається здаватися. Я вірю, що Олександр зможе перемогти, але це безумовно не буде легко", - сказав Гвоздик.