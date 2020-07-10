Стівенсон відмовився від титулу в напівлегкій вазі

Американець став ближче до Ломаченка

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO Шакур Стівенсон звільнив титул в напівлегкій вазі і піднявся в перший легкий дивізіон.

Про це повідомляє ESPN.

Стівенсон вперше побився у ваговій категорії до 58,9 кг 9 червня, коли в Лас-Вегасі ударом по корпусу в шостому раунді нокаутував маловідомого Фелікса Карабалло.

Своєю наступною ціллю Стівенсон позначив чемпіона WBA Лео Санта Круза.

Таким чином, Стівенсон виявився всього в одній ваговій категорії від Василя Ломаченка, якому належать титули WBA, WBO і WBC в легкій вазі.

Раніше, бій Ломаченко - Лопес може відбутися в жовтні.