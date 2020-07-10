Стівенсон відмовився від титулу в напівлегкій вазі

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBO Шакур Стівенсон звільнив титул в напівлегкій вазі і піднявся в перший легкий дивізіон.
Про це повідомляє ESPN.
Стівенсон вперше побився у ваговій категорії до 58,9 кг 9 червня, коли в Лас-Вегасі ударом по корпусу в шостому раунді нокаутував маловідомого Фелікса Карабалло.
Своєю наступною ціллю Стівенсон позначив чемпіона WBA Лео Санта Круза.
Таким чином, Стівенсон виявився всього в одній ваговій категорії від Василя Ломаченка, якому належать титули WBA, WBO і WBC в легкій вазі.
Раніше, бій Ломаченко - Лопес може відбутися в жовтні.