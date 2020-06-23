 Ф'юрі назвав ідеальне місце для третього бою з Вайлдером | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо у матчі з чотирма пенальті обіграло Колос у 27 турі УПЛ
Вчора 21:28 1260
Франков: Правила футболу не містять обмежень за кількістю пенальті
Сьогодні 09:55 748 1
Гірн: Усик може побитися з Джошуа навесні
Сьогодні 08:55 1263
Шахтар цікавиться півзахисником бразильського Палмейраса
Сьогодні 08:08 546
Музичук: Я змушена грати у Росії
Вчора 22:14 2034 1
Динамо - Колос 2:1. Відео голів
Вчора 21:59 1247
Аталанта викупила контракт Пашалича
Вчора 18:59 1039
Цецадзе очолив ФК Львів
Вчора 16:57 996
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації
Вчора 16:35 6175
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Вчора 16:19 3014
Блоги
Гіо Цитаїшвілі – український талант, який претендує на премію Golden Boy 2020
Гіо Цитаїшвілі – український талант, який претендує на премію Golden Boy 2020 Valeriy Ruchka
21.06.2020 11:43 867
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство Valeriy Ruchka
21.06.2020 10:58 1543 2
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс Valeriy Ruchka
21.06.2020 09:52 2917
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії Андрій Твердохліб
20.06.2020 21:46 1343 1
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею Андрій Твердохліб
20.06.2020 20:19 2416
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
20.06.2020 17:24 1982
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки! Андрій Твердохліб
20.06.2020 15:02 7623 1
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу Андрій Твердохліб
20.06.2020 12:39 1874 1
Нападник Динамо відзначився черговим голом у чемпіонаті Туреччини
Нападник Динамо відзначився черговим голом у чемпіонаті Туреччини Андрій Твердохліб
20.06.2020 12:19 3303
Когда онлайн казино не умеет стоять на месте
Когда онлайн казино не умеет стоять на месте Дима Копий
19.06.2020 17:04 604
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:57 Футбол Алієв пожертвував гроші Першій Лізі на боротьбу з коронавірусом 134
12:41 Футбол Український захисник перейшов до Ротора Хацкевича 602
12:25 Баскетбол Запоріжжя підписало чемпіона України 371
12:09 Футбол Баварія не платитиме за Сане більше 40 мільйонів 451
11:51 Футбол Меньє підписав контракт з Боруссією 506
11:33 Футбол Помер легендарний гравець Мілана 1215
11:15 Футбол Грачов: Динамо не має аргументів, а Шахтар не має конкурентів 679
10:57 Бокс Ф'юрі назвав ідеальне місце для третього бою з Вайлдером 946
10:53 Футбол Заочне протистояння грандів. Прогнози Шовковського на Ла-Лігу 720
10:41 Футбол Вільярреал - Севілья 2:2. Огляд матчу 594
10:25 Футбол Волинь попросила Чорноморець перенести матч через відсутність результатів тестів 1259
10:13 Блог Усі дії Луніна у матчі проти Спортинга 821
10:10 Футбол Фіорентина - Брешія 1:1. Огляд матчу 692
09:55 Футбол Франков: Правила футболу не містять обмежень за кількістю пенальті 748 1
09:40 Футбол Лечче - Мілан 1:4. Огляд матчу 812
09:25 Футбол Агуеро травмувався у грі з Бернлі 905
09:10 Футбол Болонья - Ювентус 0:2. Огляд матчу 656
08:55 Бокс Гірн: Усик може побитися з Джошуа навесні 1263
08:40 Футбол Манчестер Сіті - Бернлі 5:0. Огляд матчу 1351
08:24 Футбол Лунін допоміг Ов'єдо перемогти в дербі 1846
08:08 Футбол Шахтар цікавиться півзахисником бразильського Палмейраса 546
07:10 Футбол Ювентус переграв Болонью у 27 турі Серії А 1372
06:18 Футбол Леганес та Гранада не виявили сильнішого у 31 турі Ла-Ліги 1019
22 Червня 2020
23:56 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком знищило Бернлі у 30 турі АПЛ 2289
23:40 Футбол Динамо – Колос 2:1. Огляд матчу 1978

Ф'юрі назвав ідеальне місце для третього бою з Вайлдером

Сьогодні 10:57 946 0
Тайсон хоче повернутися в Лас-Вегас
Ф'юрі назвав ідеальне місце для третього бою з Вайлдером
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - BoxingScene.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі після завершення пандемії коронавірусу не проти провести матч-реванш з Деонтеєм Вайлдером у Лас-Вегасі.

Про це заявив сам боксер.

"Я б вважав за краще, щоб це відбулося в будинку Циганського Короля – в Лас-Вегасі, штат Невада.

Не можу дочекатися повернення на забиті арени, як це було в останньому бою між мною і Вайлдером. Сподіваємося, одного разу ми зберемо новий стадіон в Лас-Вегасі на 45 тисяч осіб. Якщо і знайдеться той, хто зможе продати його, то сподіваюся, що це буде Циганський Король в його новому будинку", - сказав Ф'юрі.

Раніше, Вайт звинуватив Ф'юрі в лукавстві.

Коментарі ()