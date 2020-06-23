Ф'юрі назвав ідеальне місце для третього бою з Вайлдером

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі після завершення пандемії коронавірусу не проти провести матч-реванш з Деонтеєм Вайлдером у Лас-Вегасі.

Про це заявив сам боксер.

"Я б вважав за краще, щоб це відбулося в будинку Циганського Короля – в Лас-Вегасі, штат Невада.

Не можу дочекатися повернення на забиті арени, як це було в останньому бою між мною і Вайлдером. Сподіваємося, одного разу ми зберемо новий стадіон в Лас-Вегасі на 45 тисяч осіб. Якщо і знайдеться той, хто зможе продати його, то сподіваюся, що це буде Циганський Король в його новому будинку", - сказав Ф'юрі.