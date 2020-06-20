Коли чемпіон світу IBF і IBO в середній вазі Геннадій Головкін перестане отримувати задоволення від боксу, то завершить кар'єру.

Про це він розповів порталу Matchroom Boxing.

"Поки мені важко говорити про те, чи закінчу я кар'єру в найближчі роки. Зараз та ситуація, в якій я перебуваю, мене абсолютно влаштовує. Я отримую задоволення від того, що я роблю. Як тільки це закінчиться, я закінчу з боксом. Або відчую якісь проблеми зі здоров'ям, то, звичайно, я закінчу", - сказав Головкін.