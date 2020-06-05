Головкін не претендує на бій з Альваресом

Джерело - ESPN Deportes.
Боксер Сауль Альварес, який планує повернутися на ринг 14 вересня, немає пріоритетного кандидата.
Про це заявив президент промоутерської компанії Golden Boy Ерік Гомес.
"Є п'ять або шість суперників, і ми нікого не виключаємо, але серед них немає пріоритетного кандидата. Сауль сам вирішить, з ким він хоче битися.
У вересні Альварес не битиметься з Головкіним. Економічно невигідно робити це без уболівальників. Вони обидва відкриті для бою, але це відбудеться не раніше 2021 року", - сказав Гомес.
Як відомо, в список претендентів на бій з Канело входить і колишній дворазовий претендент на титул IBF українець Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО).
Раніше, Дерев'янченко розпочав переговори з Альвересом щодо організації бою.