Головкін не претендує на бій з Альваресом

Боксер Сауль Альварес, який планує повернутися на ринг 14 вересня, немає пріоритетного кандидата.

Про це заявив президент промоутерської компанії Golden Boy Ерік Гомес.

"Є п'ять або шість суперників, і ми нікого не виключаємо, але серед них немає пріоритетного кандидата. Сауль сам вирішить, з ким він хоче битися.

У вересні Альварес не битиметься з Головкіним. Економічно невигідно робити це без уболівальників. Вони обидва відкриті для бою, але це відбудеться не раніше 2021 року", - сказав Гомес.