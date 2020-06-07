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Вайлдер прокоментував протести в США: Ми втомилися мовчати

Сьогодні 11:33 1060 1
Справа не в боротьбі чорних проти білих
Вайлдер прокоментував протести в США: Ми втомилися мовчати
#Вайлдер

Джерело - 24boxing.com.ua.

Уже в утробі матерів темношкірі вчаться бути сильними.

Про це заявив екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО).

"Справа не в боротьбі чорних проти білих. Зараз кожен чорношкірий виступає проти расизму. Начебто до цих днів не було достатньо 400 років рабства. Уже в утробі матерів ми вчимося бути сильними. Лінчування, побої і тортури розпеченим залізом - все це було в минулому, але сьогодні їм на зміну прийшли - в'язниця, зґвалтування, вбивства", - сказав Вайлдер.

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"Скажіть мені, чому ви досі продовжуєте вбивати наших братів і сестер? Я не пам'ятаю часів, коли хто-небудь з нас зробив вам що-небудь погане. Замість цього ми важко працювали і намагалися заслужити рівне ставлення до себе. Ви ж всі злі на протести і бунти? Ми завжди були терплячі до вас. Але зараз ми втомилися мовчати", - підсумував боксер.

Нагадаємо, Ф'юрі став найбільш високооплачуваним боксером року.

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