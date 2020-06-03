Ф'юрі та Вайлдер домовилися про третій бій

Чемпіон світу WBC в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Вайлдер домовилися провести третій бій у листопаді-грудні 2020 року.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Ми постійно контактуємо з командою Вайлдера. І ми разом націлені на листопад-грудень 2020 року. Де відбудеться бій? Якщо до того часу дозволять проводити поєдинки з глядачами, то в США. Хочемо зібрати цілий стадіон.

Актуально: Гірн: Не впевнений, що Вайлдер готовий до бою з Ф’юрі

Ми розглядаємо ті країни, які краще впоралися з коронавірусом і хочуть швидше за інших дозволити проводити заходи з цілими стадіонами уболівальників. Я рішуче налаштований на кінець року. Я сказав Тайсону, що бій відбудеться в листопаді або грудні. Він сказав, що йому це підходить. Вайлдер теж дав попередню згоду. Я зроблю цей бій", - запевнив Арум.