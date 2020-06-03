 Ф'юрі та Вайлдер домовилися про третій бій | Бокс | Champion.com.ua
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Ф'юрі та Вайлдер домовилися про третій бій

Сьогодні 15:14 1263 0
Боб Арум прокоментував бій Ф'юрі - Вайлдер
Ф'юрі та Вайлдер домовилися про третій бій
#Ф'юрі, #Вайлдер, #бокс

Джерело - espreso.tv.

Чемпіон світу WBC в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Вайлдер домовилися провести третій бій у листопаді-грудні 2020 року.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Ми постійно контактуємо з командою Вайлдера. І ми разом націлені на листопад-грудень 2020 року. Де відбудеться бій? Якщо до того часу дозволять проводити поєдинки з глядачами, то в США. Хочемо зібрати цілий стадіон.

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Ми розглядаємо ті країни, які краще впоралися з коронавірусом і хочуть швидше за інших дозволити проводити заходи з цілими стадіонами уболівальників. Я рішуче налаштований на кінець року. Я сказав Тайсону, що бій відбудеться в листопаді або грудні. Він сказав, що йому це підходить. Вайлдер теж дав попередню згоду. Я зроблю цей бій", - запевнив Арум.

Нагадаємо, Ф'юрі став найбільш високооплачуваним боксером року.

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