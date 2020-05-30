Ексчемпіон світу назвав переможця бою Ломаченко - Лопес

Чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 15 КО) зможе перемогти чемпіона WBC, WBA, WBO Василя Ломаченка(14-1, 10 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Абнер Марес.

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В такому бою шанси 50 на 50. Навіть попри всю міць і молодість, які стоять на стороні Теофімо, я не можу дати йому великої переваги. Ломаченко це звір, тому що він як Нео з фільму Матриця, він може адаптуватися до будь-якого стилю, атакує під різними кутами і продовжує відточувати свою майстерність з кожним боєм. Ніколи не можна ставити проти Ломаченко і давати великі шанси його суперникові. Але все одно я вважаю, що Теофімо Лопес переможе його", - відзначив Марес.