 Історія дня. Як Віталія Кличка примушували носити воду | Бокс | Champion.com.ua
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Історія дня. Як Віталія Кличка примушували носити воду

Сьогодні 15:58 408 0
Історія дня. Як Віталія Кличка примушували носити воду

Джерело - MixSport.

У перший же день служби в армії майбутній легенді світового боксу Віталію Кличку довелося пережити неприємну пригоду.

Вийти з неї з честю українцеві, за його власними словами, дозволило батьківське виховання.

"Нам тільки видали військову форму, як один "дід" командирським тоном наказав носити воду," - зізнавався мер Києва Mixsport.pro - "Габаритами "дід" був в два рази менше, ніж я. Відповів, що буду виконувати тільки накази старших за званням. А він такий же, як і я - рядовий. Відповідь "діду" категорично не сподобалася, але поодинці зв'язуватися зі мною він не став. Побіг за підмогою. Вийшла б знатна бійка, але черговий по частині розвів нас в різні боки. Ніч у мене була напружена. Не виключав, що "діди" забажають розправитися з норовистим "салагою". Напруга спала тільки наступного дня.

Вранці на побудові оголосили, що серед новачків є чемпіон країни Віталій Кличко. Після неї "дід" сам підійшов, протягнув руку і примирливим тоном пробубнив: "Що ж ти мені про це раніше не сказав?". Інцидент було вичерпано, більше мене ніхто воду носити не примушував".

Нагадаємо, братів Кличків запросили на турнір легенд. Також повідомлялося, що Володимир допомагає готуватися до повернення в ринг легендарному американцеві.

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