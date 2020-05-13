Братів Кличко запросили на боксерський турнір легенд

Віталій і Володимир Кличко можуть повернутися у бокс

Видатні українські суперважковаговики Віталій і Володимир Кличко можуть стати учасниками турніру легенд світового боксу.

Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

Турнір в форматі "супершістки" запропонував організувати відомий американський боксер Олівер Маккол,

55-річний Маккол, який нокаутував самого британця Леннокса Льюїса, свій останній поєдинок на професіональному рингу провів у травні минулого року, перемігши мексиканця Уго Ломелі. Американець висунув ідею організації турніру, коментуючи можливе повернення в ринг свого знаменитого співвітчизника Майка Тайсона.

На ринг також можуть вийти Леннокс Льюїс, Евандера Холіфілд, Девід Хей.

Нагадаємо, Тайсону пообіцяли мільйон доларів за повернення на ринг.