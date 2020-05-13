Братів Кличко запросили на боксерський турнір легенд

Джерело - klitschko-brothers.com.
Видатні українські суперважковаговики Віталій і Володимир Кличко можуть стати учасниками турніру легенд світового боксу.
Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.
Турнір в форматі "супершістки" запропонував організувати відомий американський боксер Олівер Маккол,
55-річний Маккол, який нокаутував самого британця Леннокса Льюїса, свій останній поєдинок на професіональному рингу провів у травні минулого року, перемігши мексиканця Уго Ломелі. Американець висунув ідею організації турніру, коментуючи можливе повернення в ринг свого знаменитого співвітчизника Майка Тайсона.
На ринг також можуть вийти Леннокс Льюїс, Евандера Холіфілд, Девід Хей.
Нагадаємо, Тайсону пообіцяли мільйон доларів за повернення на ринг.