 Усик: Порошенко хотів привітати з Днем народження, але я не відповів | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: Порошенко хотів привітати з Днем народження, але я не відповів

Сьогодні 17:40 1649 4
Український боксер сказав, що був зайнятий на тренуванні
Усик: Порошенко хотів привітати з Днем народження, але я не відповів
#Усик, #Порошенко

Джерело - sport.ua.

Український боксер надважкої ваги Олександр Усик (17-0, 13 КО) не відповів на дзвінок колишнього президента України Петра Порошенка, який хотів привітати його з Днем ​​народження.

Про це заявив сам боксер.

"Я реально 17 числа (січня - прим.) приїхав до Онуфрія на свій День народження.

Тоді мені ще президент дзвонив, ще Порошенко був. Я кажу: Вибачте, у мене тренування. Я не можу взяти трубку в 6 вечора, у мене тренування. А мені кажуть: Так це ж президент.

Коли мене будуть бити в рингу, президент же мені не допоможе", - сказав Усик.

Відзначимо, що блаженніший Онуфрій є предстоятелем Української православної церкви (Московського патріархату).

Нагадаємо, тренер Усика представляв Крим на чемпіонаті Росії.

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