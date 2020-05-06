Усик: Порошенко хотів привітати з Днем народження, але я не відповів

Джерело - sport.ua.
Український боксер надважкої ваги Олександр Усик (17-0, 13 КО) не відповів на дзвінок колишнього президента України Петра Порошенка, який хотів привітати його з Днем народження.
Про це заявив сам боксер.
"Я реально 17 числа (січня - прим.) приїхав до Онуфрія на свій День народження.
Тоді мені ще президент дзвонив, ще Порошенко був. Я кажу: Вибачте, у мене тренування. Я не можу взяти трубку в 6 вечора, у мене тренування. А мені кажуть: Так це ж президент.
Коли мене будуть бити в рингу, президент же мені не допоможе", - сказав Усик.
Відзначимо, що блаженніший Онуфрій є предстоятелем Української православної церкви (Московського патріархату).
Нагадаємо, тренер Усика представляв Крим на чемпіонаті Росії.