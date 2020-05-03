Тренер Усика представляв Крим на чемпіонаті Росії

Менеджер і тренер Олександра Усика Сергій Лапін у 2016 році виступив на чемпіонаті Росії з боксу у ваговій категорії 81 кг, представляючи Крим.

Про це написав відомий український боксер Іван Редкач.

"Знайомтеся – це тренер Саші Усика. Той самий психолог, менеджер, особистий тренер. Бере участь на чемпіонаті Росії, а потім показує український паспорт. Вчинок маріонетки з серії і нашим, і вашим. Без паспорта Російської Федерації не допускають до чемпіонату Росії з боксу. програв в першому бою і приїхав на чемпіонат України", – написав Редкач у Facebook.