Український боксер підписав контракт з агенцією із США

Джерело - Чемпіон.
Український проспект першої напівсередньої ваги Зоравор Петросян (7-0, 3 КО) підписав контракт з американською менеджерською агентцією Fighter Locker.
Про це повідомляє Luckypunch.net.
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Українець проведе декілька боїв у США, після чого його команда проведе переговори про укладення контракту з однією з топових промоутерських компаній.
Компанія Fighter Locker базується в Бостоні, а серед її клієнтів варто виділити іншого українця Станіслава Скорохода.