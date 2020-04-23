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Промоутер Чісори називає Усика одним з найкращих боксерів

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Девід оцінив майстерність українця
Промоутер Чісори називає Усика одним з найкращих боксерів
#Хей, #Усик

Джерело - Boxing 24/7.

Британський суперваговик Дерек Чісора завдяки перенесенню бою зможе краще підготуватися до протистояння з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив промоутер британця Девід Хей.

"Перенесення цього поєдинку розчаровує нас. Але є і позитивні моменти - чим пізніше відбудеться бій, тим краще підготуватися до нього Дерек. Потрібно розуміти, що Чісора буде боксувати з суперником, який, ймовірно, є найкращим в світі серед великих боксерів. Багато включають Усика в п'ятірку кращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Зараз Олександр виступає в суперважкій вазі, він вже встиг провести в цьому дивізіоні один бій. Не думаю, що Усик зміг шокувати світ, перемігши Чазза Візерспуна, але він достроково зупинив його. Чісора не схожий на Візерспуна. Чазз майже не готувався до того бою, тому Олександр його знищив", - сказав Хей.

Раніше, Джошуа зазначав, що хоче битися з Усиком, Вайлдером та Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик озвучив свою версію появи коронавірусу.

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