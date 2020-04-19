Колишній тренер Тайсона: Майк нокаутував би Вайлдера за один раунд

Легендарний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон зумів би нокаутувати колишнього чемпіона світу за версією WBC Деонтея Вайлдера всього лише за один раунд.

Про це заявив колишній тренер Тайсона Джефф Фенеч.

"Бокс вже не той, що раніше. Гарантую, що якщо Майк потренується шість тижнів, він нокаутує Вайлдера за одну хвилину. Він його розмаже. Послухайте, якщо цей хлопець був нокаутований Тайсоном Ф'юрі ...

Так, Ф'юрі класний боксер, але він далеко не нокаутер. Майк б знищив цих хлопців, вони не на його рівні. У Ф'юрі є навички, але у Вайлдера немає нічого крім жорсткого удару. Якщо в нього потрапити, то з ним буде скінчено. Майк не схибив", - зазначив Фенеч.