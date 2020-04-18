Вайлдер пообіцяв назвати причини поразки від Ф’юрі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер хоче взяти реванш у британця Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів сам боксер.

"Так, я програв Ф'юрі в реванші, але це нічого не означає. Настане час, коли я вийду і розповім про те, про що повинен розповісти. Ф'юрі знає, що в реванші я не був собою. Багато хто говорить, що я не був справжнім Вайлдером. Але коли прийде час, я назву причини своєї поразки.

З нетерпінням чекаю нашої третього поєдинку. Ф'юрі повинен бути готовий зустрітися зі мною, коли настане час. Я знаю, що я король хевівейта Розумію, що веду за собою багатьох фанатів боксу. Це велика честь", - розповів Вайлдер.