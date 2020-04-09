 Усик - про війну з Росією: Мої друзі не винні, що наші царі, які на верху, чогось не поділили | Бокс | Champion.com.ua
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Усик - про війну з Росією: Мої друзі не винні, що наші царі чогось не поділили

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Боксер прокоментував військові дії Росії
Усик - про війну з Росією: Мої друзі не винні, що наші царі чогось не поділили
#Усик

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) за останні шість років багато почув про те, що сєпар, ватник, малорос.

Про це розповів сам боксер.

"Чи змінило моє ставлення до сусідів, до Російської Федерації через те, що сталося за останні шість років? У мене дуже багато знайомих, друзів є там. Я з ними продовжую спілкуватися. Вони не винні в тому, що сталося. У тому, що наші царі, які на верху, чогось не поділили. Або ще щось. Президенти між собою кожен день розмовляють, спілкуються про тій чи іншій ситуації. А ми один одного хаєм, обзивали.

Слухайте, я стільки за цей час почув про те, що я сєпар, ватник, малорос. Стільки назв, що, мені здається, можна навіть пісню про це придумати. Але людям не подобається те, що я не відповідаю їхнім очікуванням. А ви не сподівайтеся на людей, сподівайтеся на Бога", - розповів Усик.

Раніше, Усик порадив повіситися прихильникам декомунізації.

Нагадаємо, Усик боїться розкрити місце своїх тренувань.

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