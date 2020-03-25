Арум: Третій бій Ф'юрі і Вайлдера влітку не відбудеться

Третій бій між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО) влітку не відбудеться.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Влітку цього не станеться. Ми навіть не знаємо, чи буде відкрита до того часу арена MGM в Лас-Вегасі.

Потрібно просто зробити крок назад. Як ви збираєтеся продавати квитки? Це абсолютне божевілля говорити про те, що бій все ще в силі, коли жителі Британії навіть не можуть сюди прилетіти.

Так що всім необхідно зробити один крок назад. Бокс не знаходиться в ізоляції, тому, швидше за все, поєдинок відбудеться на початку жовтня", - сказав Арум.