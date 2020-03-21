 Усик: Я хочу битися з Джошуа та Ф’юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: Я хочу битися з Джошуа та Ф’юрі

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Олександр Усик прокоментував своїх наступних суперників
Усик: Я хочу битися з Джошуа та Ф’юрі
#Усик

Джерело - ua.tribuna.com.

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) хоче битися із найкращими боксерами світу.

Про це розповів сам боксер.

"Я старанно працюю над тим, щоб завоювати всі титули в суперважкій вазі. Я хочу битися і з Ентоні Джошуа, і з Тайсоном Ф'юрі.

Мені потрібно залишатися активним. Мені потрібно боксувати. Якщо ваша професія активна - це добре, якщо ні – погано", - розповів Усик.

Нагадаємо, Усик не хоче переходити у ММА.

Також, Усика ізолювали від тренувального табору.

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