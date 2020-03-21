Джерело - ua.tribuna.com.
Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) хоче битися із найкращими боксерами світу.
Про це розповів сам боксер.
"Я старанно працюю над тим, щоб завоювати всі титули в суперважкій вазі. Я хочу битися і з Ентоні Джошуа, і з Тайсоном Ф'юрі.
Мені потрібно залишатися активним. Мені потрібно боксувати. Якщо ваша професія активна - це добре, якщо ні – погано", - розповів Усик.
Нагадаємо, Усик не хоче переходити у ММА.
Також, Усика ізолювали від тренувального табору.