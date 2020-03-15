 Редкач вирішив змінити тренера | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач вирішив змінити тренера

Вчора 23:25 199 0
Українець подякував Шейна Мозлі за спільну роботу
Редкач вирішив змінити тренера
#Мозлі, #Редкач

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-5-1, 18 КО)  припинив співпрацю зі своїм тренером Шейном Мозлі.

Про це боксер написав у Twitter.

"Це був чудовий час. Незважаючи ні на що, я сумую за цим дням... Дякую за те, що був зі мною, нехай навіть протягом такого короткого періоду часу. Думаю, в житті бувають моменти, коли потрібно прощатися. Я ніколи не забуду наші довгі прогулянки і змістовні розмови. Ти навчив мене багатьом боксерським трюкам", - написав Редкач.

Раніше, Редкач вирішив змінити категорію. У своєму останньому бою Редкач вкусив Денні Гарсію, за що отримав піврічну дискваліфікацію.

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