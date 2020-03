Редкач вирішив змінити тренера

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) припинив співпрацю зі своїм тренером Шейном Мозлі.

Про це боксер написав у Twitter.

It was a great time...no matter what I miss those days... thank you for being with me even though it was a short period of time... I guess life has those moments when we have to say good buy. I will never forget our long walks and deep talks, you though me a lot of boxing trick pic.twitter.com/EZgd5PGnQJ