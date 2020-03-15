Редкач вирішив змінити тренера

Джерело - Чемпіон.
Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) припинив співпрацю зі своїм тренером Шейном Мозлі.
Про це боксер написав у Twitter.
"Це був чудовий час. Незважаючи ні на що, я сумую за цим дням... Дякую за те, що був зі мною, нехай навіть протягом такого короткого періоду часу. Думаю, в житті бувають моменти, коли потрібно прощатися. Я ніколи не забуду наші довгі прогулянки і змістовні розмови. Ти навчив мене багатьом боксерським трюкам", - написав Редкач.
It was a great time...no matter what I miss those days... thank you for being with me even though it was a short period of time... I guess life has those moments when we have to say good buy. I will never forget our long walks and deep talks, you though me a lot of boxing trick pic.twitter.com/EZgd5PGnQJ— Ivan Redkach (@IRedkach) March 14, 2020
Раніше, Редкач вирішив змінити категорію. У своєму останньому бою Редкач вкусив Денні Гарсію, за що отримав піврічну дискваліфікацію.