Іван Редкач отримав серйозне покарання за свій вчинок

Спортивна комісія штату Нью-Йорк покарала українського боксера Івана Редкача (23-5-1, 18 KO) за укус Денні Гарсії (35-2, 21 KO) під час бою.

Про це повідомляє isport.ua.

У десятому раунді українець несподівано вкусив за шию свого суперника. Рефері в ринзі не покарав Редкача, але місцевий комітет не пощадив українця.

Редкач оштрафований на 10 тис доларів і відсторонений від боїв на один рік. Іван зможе повернутися на ринг не раніше лютого наступного року.

Нагадаємо, Гарсія у 12 раундах знищив Редкача і став претендентом на пояс WBC