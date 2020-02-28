Лопес: Ломаченко навряд чи очікував від мене те, що я зробив

Володар титулу IBF у легкій вазі Теофімо Лопес у своїй боксерській кар'єрі прагне проводити бої з найсильнішими суперниками.

Про це він заявив в інтерв'ю FightHype.com.

"Кожен бій - найбільший в моєму житті, особливо з поточного моменту. Поєдинок проти Річарда Коммі був великим. Зараз я піднявся ще на один рівень, де мене чекає ще один великий бій. Напевно, це те, до чого я прагну - зустрічі з найсильнішими суперниками. Я готовий до всього.

Ненавиджу, що мені роками доводилося випрошувати бій з Ломаченко. Я сказав своєму батькові: Ми більше не будемо просити поєдинок з цим хлопцем, все просто станеться само по собі. І що ми маємо? Тепер це стало реальністю. Так, шлях до цього зайняв три роки. Але навряд чи Ломаченко очікував від мене то, що я зробив. Нехай люди продовжують недооцінювати мене, в цьому немає нічого поганого", - зазначив Лопес.