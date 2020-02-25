Берінчик викликав Ломаченка на бій

Український боксер Денис Берінчик кинув виклик на бій чемпіону світу в легкій вазі Василеві Ломаченку.

Ломаченко 22 лютого був присутній у Броварах на поєдинку Берінчика проти Ектора аргентинця Сармієнто за титул WBO International у легкій вазі (до 61,2 кг). Після бою він зайшов у роздягальню привітати співвітчизника з перемогою.

Берінчик у відповідь пообіцяв, що вимагатиме бою з Ломаченком одразу після того, як очолить рейтинг WBO (Всесвітньої боксерської організації).

"Я стану першим номером і пред'явлю тобі, Вася, зрозумів?!", - вигукнув Берінчик, після чого обійнявся з Ломаченком.

Василь Ломаченко є чемпіоном світу WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). 30 травня він проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти володаря титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Теофімо Лопеса зі США.

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