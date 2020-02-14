Кличко: Бажаю Джошуа об'єднати пояси суперважкої ваги

Екс-чемпіон світу Володимир Кличко хоче, аби Ентоні Джошуа об'єднав пояси у суперважкій вазі.

Про це розповів український боксер.

"Ентоні повернувся в свою форму, він відновився після тієї поразки від Руїса. Уже до кінця року він може об'єднати всі пояси суперважкої ваги. Можу сказати, що я йому цього бажаю.