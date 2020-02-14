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Кличко: Бажаю Джошуа об'єднати пояси суперважкої ваги

Сьогодні 16:33 393 0
Володимир Кличко прокоментував наступний бій Ентоні Джошуа
Кличко: Бажаю Джошуа об'єднати пояси суперважкої ваги
#Кличко, #Джошуа

Джерело - sport.ua.

Екс-чемпіон світу Володимир Кличко хоче, аби Ентоні Джошуа об'єднав пояси у суперважкій вазі.

Про це розповів український боксер.

"Ентоні повернувся в свою форму, він відновився після тієї поразки від Руїса. Уже до кінця року він може об'єднати всі пояси суперважкої ваги. Можу сказати, що я йому цього бажаю.

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Джошуа - відмінний боксер, а також хороший хлопець, який здорово представляє суперважку вагу боксу. Незважаючи на те, що ми були суперниками, я можу назвати його другом", - розповів Кличко.

Раніше повідомлялося, що Кличко хоче влаштувати реванш із Ф’юрі.

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