Кличко: Бажаю Джошуа об'єднати пояси суперважкої ваги

Джерело - sport.ua.
Екс-чемпіон світу Володимир Кличко хоче, аби Ентоні Джошуа об'єднав пояси у суперважкій вазі.
Про це розповів український боксер.
"Ентоні повернувся в свою форму, він відновився після тієї поразки від Руїса. Уже до кінця року він може об'єднати всі пояси суперважкої ваги. Можу сказати, що я йому цього бажаю.
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Джошуа - відмінний боксер, а також хороший хлопець, який здорово представляє суперважку вагу боксу. Незважаючи на те, що ми були суперниками, я можу назвати його другом", - розповів Кличко.
Раніше повідомлялося, що Кличко хоче влаштувати реванш із Ф’юрі.