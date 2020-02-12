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Кличко хоче влаштувати реванш із Ф’юрі

Сьогодні 19:22 843 0
Володимир Кличко прокоментував бій між Тайсоном Ф’юрі та Деонтеєм Вайлдером
Кличко хоче влаштувати реванш із Ф’юрі
#Кличко, #Ф’юрі, #Вайлдер

Джерело - sport.ua.

Екс-чемпіон світу Володимир Кличко вірить у перемогу Тайсона Ф’юрі (29-0-1, 20 КО) у бою із Деонтеєм Вайлдером (42-0-1, 41 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Або Вайлдер нокаутує Ф'юрі, або Тайсон здобуде перемогу за очками.

Я дуже поважаю Вайлдера, він був в моєму тренувальному таборі, ми багато спарингували. Він - чудовий хлопець і фантастичний боксер. Стільки перемог нокаутом в наш час, скільки у нього, немає, напевно, ні в кого. Включаючи мене.

Вірите чи ні, але я вважаю, що Ф'юрі вдасться перемогти. Можливо, у нього і не вийде, але я б дуже цього хотів. А потім мав би відбутися наш з Ф'юрі реванш.

Чи анонсую я зараз своє повернення? Ні-ні, реванш я не оголошую", - розповів Кличко.

Нагадаємо, чемпіонський бій Вайлдер - Ф'юрі покаже український медіасервіс Megogo.

Також, стало відомо про шалений гонорар боксерів у повторному бою.

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