Кличко хоче влаштувати реванш із Ф’юрі

Екс-чемпіон світу Володимир Кличко вірить у перемогу Тайсона Ф’юрі (29-0-1, 20 КО) у бою із Деонтеєм Вайлдером (42-0-1, 41 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Або Вайлдер нокаутує Ф'юрі, або Тайсон здобуде перемогу за очками.

Я дуже поважаю Вайлдера, він був в моєму тренувальному таборі, ми багато спарингували. Він - чудовий хлопець і фантастичний боксер. Стільки перемог нокаутом в наш час, скільки у нього, немає, напевно, ні в кого. Включаючи мене.

Вірите чи ні, але я вважаю, що Ф'юрі вдасться перемогти. Можливо, у нього і не вийде, але я б дуже цього хотів. А потім мав би відбутися наш з Ф'юрі реванш.

Чи анонсую я зараз своє повернення? Ні-ні, реванш я не оголошую", - розповів Кличко.