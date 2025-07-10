Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання форварда клубу французької Ліги 1

Олексій Погорелов — 10 липня 2025, 12:55
Енцо Кана-Бійік
Енцо Кана-Бійік
Манчестер Юнайтед

Енцо Кана-Бійік залишив французький Гавр та підписав контракт з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив англійський клуб.

18-річний нападник приєднався до "червоних дияволів" на правах вільного агента, безкоштовно пішовши з юнацької команди Гавра.

Але дебютувати за нову команду футболіст не встигне, оскільки манкуніанці одразу ж відправили його в річну оренду до швейцарської Лозанни.

У минулій кампанії Енцо Кана-Бійік взяв участь у 16 матчах Гавра U-19 в усіх турнірах, у яких він відзначився 9 голами та одним асистом.

Нагадаємо, що паралельно із цим Манчестер Юнайтед переманив талановитого гравця Саутгемптона.

Раніше стало відомо, що "червоні дияволи" відмовилися від рекордної угоди з Amazon через Рубена Аморіма.

Англія Чемпіонат Англії, АПЛ Чемпіонат Франції, Ліга 1 Манчестер Юнайтед Франція Гавр

Англія

ЛеБрон працює з власниками Мілана та Ліверпуля над створенням нового клубу НБА
Англо-французьке протистояння: визначилися фіналісти КЧС-2025
Манчестер Юнайтед відмовився від рекордної угоди з Amazon через Аморіма
60-мільйонний зимовий новачок Манчестер Сіті вже хоче змінити команду
Відхрестилися від гравця: Арсенал виступив із заявою щодо звинувачен Парті у зґвалтуванні

Останні новини