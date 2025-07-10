Манчестер Юнайтед оголосив про підписання форварда клубу французької Ліги 1

Енцо Кана-Бійік залишив французький Гавр та підписав контракт з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив англійський клуб.

18-річний нападник приєднався до "червоних дияволів" на правах вільного агента, безкоштовно пішовши з юнацької команди Гавра.

Але дебютувати за нову команду футболіст не встигне, оскільки манкуніанці одразу ж відправили його в річну оренду до швейцарської Лозанни.

We are excited to announce the signing of Enzo Kana-Biyik 🤝



The young forward will spend the 2025/26 campaign on loan at Lausanne-Sport — best of luck, Enzo! — Manchester United (@ManUtd) July 10, 2025

У минулій кампанії Енцо Кана-Бійік взяв участь у 16 матчах Гавра U-19 в усіх турнірах, у яких він відзначився 9 голами та одним асистом.

Нагадаємо, що паралельно із цим Манчестер Юнайтед переманив талановитого гравця Саутгемптона.

Раніше стало відомо, що "червоні дияволи" відмовилися від рекордної угоди з Amazon через Рубена Аморіма.