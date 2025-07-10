Манчестер Юнайтед оголосив про підписання форварда клубу французької Ліги 1
Енцо Кана-Бійік
Манчестер Юнайтед
Енцо Кана-Бійік залишив французький Гавр та підписав контракт з Манчестер Юнайтед.
Про це повідомив англійський клуб.
18-річний нападник приєднався до "червоних дияволів" на правах вільного агента, безкоштовно пішовши з юнацької команди Гавра.
Але дебютувати за нову команду футболіст не встигне, оскільки манкуніанці одразу ж відправили його в річну оренду до швейцарської Лозанни.
У минулій кампанії Енцо Кана-Бійік взяв участь у 16 матчах Гавра U-19 в усіх турнірах, у яких він відзначився 9 голами та одним асистом.
Нагадаємо, що паралельно із цим Манчестер Юнайтед переманив талановитого гравця Саутгемптона.
Раніше стало відомо, що "червоні дияволи" відмовилися від рекордної угоди з Amazon через Рубена Аморіма.