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Це вплинуло на обидві команди: Енріке – про перемогу ПСЖ над Реалом у півфіналі КЧС-2025

Олексій Мурзак — 10 липня 2025, 12:50
Це вплинуло на обидві команди: Енріке – про перемогу ПСЖ над Реалом у півфіналі КЧС-2025
Луїс Енріке
Getty Images

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу своєї команди над Реалом у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025, наголосивши, що це прекрасна мить для фанатів паризького клубу.

Його слова цитує пресслужба ПСЖ.

"Це дуже особливий момент для нас, парижан, для всіх уболівальників, для всього клубу. Думаю, ми виконали чудову роботу й провели відмінний матч. Ми щасливі, ми у фіналі, і це був неймовірний сезон.

Ми хочемо виграти цей фінал. Усі бачили цю нестерпну спеку – у таких умовах грати справді важко. Думаю, це вплинуло на обидві команди, але ми продовжували грати й боротися. Гадаю, це прекрасна мить для всіх парижан", – резюмував Енріке.

Нагадаємо, у фіналі ПСЖ зіграє проти Челсі, який напередодні з рахунком 2:0 переграв Флуміненсе. Матч відбудетья 13 липня, початок о 22:00 за київським часом.

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Луїс Енріке

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