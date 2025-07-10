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Поліція підстрелила чоловіка, який погрожував ножем глядачам на Тур де Франс

Олег Дідух — 10 липня 2025, 13:28
Поліція підстрелила чоловіка, який погрожував ножем глядачам на Тур де Франс
A.S.O. / Jered & Ashley Gruber

Неприємний інцидент трапився у вівторок, 8 липня, в зоні фінішу четвертого етапу Тур де Франс-2025 у Руані.

Про це повідомляє Wieleflits.

Чоловік з’явився поблизу місця фінішу етапу, де зібрався великий натовп людей і почав погрожувати їм ножем. У ситуацію довелося втрутитися правоохоронним органам.

Один із працівників поліції намагався заарештувати правопорушника, і той поранив його ножем. Іншому полісмену довелося застосувати вогнепальну зброю: він вистрілив у ногу чоловіку з ножем, після чого його заарештували. Злочинцем виявився 21-річний чоловік, який декілька тижнів тому втік із психлікарні.

Нагадаємо, переможцем четвертого етапу Туру став чинний чемпіон гонки, словенець Тадей Погачар. Вчора він перехопив жовту майку лідера загального заліку.

Поліція Тур де Франс

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