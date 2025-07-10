Поліція підстрелила чоловіка, який погрожував ножем глядачам на Тур де Франс

Неприємний інцидент трапився у вівторок, 8 липня, в зоні фінішу четвертого етапу Тур де Франс-2025 у Руані.

Про це повідомляє Wieleflits.

Чоловік з’явився поблизу місця фінішу етапу, де зібрався великий натовп людей і почав погрожувати їм ножем. У ситуацію довелося втрутитися правоохоронним органам.

Один із працівників поліції намагався заарештувати правопорушника, і той поранив його ножем. Іншому полісмену довелося застосувати вогнепальну зброю: він вистрілив у ногу чоловіку з ножем, після чого його заарештували. Злочинцем виявився 21-річний чоловік, який декілька тижнів тому втік із психлікарні.

Нагадаємо, переможцем четвертого етапу Туру став чинний чемпіон гонки, словенець Тадей Погачар. Вчора він перехопив жовту майку лідера загального заліку.