Збірна України поступилася Нідерландам у першому турі Євро-2025

Збірна України з мотоболу невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи. У перший ігровий день "синьо-жовті" зазнали поразки від Нідерландів.

Гра завершилася з рахунком 1:6.

Варто зазначити, що Нідерланди є господарями першості, оскільки турнір проходить у містечку Будель. Усі матчі відбуваються на арені MBV Budel.

Єдиний гол у складі збірної України забив Іван Таран.

Мотобол – Євро-2025

1 тур, 9 липня

Нідерланди – Україна 6:1

Голи: Стан Лоойманс (хеттрик), Міель Лоойманс (хеттрик) – Іван Таран

Відкрила чемпіонат Європи зустріч між Францією та Литвою. Французькі мотоболісти не мали проблем із суперником, забивши 7 голів. Литовці голів не забивали.

Утім, день для французької збірної не можна назвати успішним. У наступному поєдинку вони зазнали поразки від національної команди Німеччини з рахунком 3:5.

cen.motoball.fr

Після першого ігрового дня Нідерланди, Франція та Німеччина мають по 3 очки. Україна наразі посідає четверту сходинку, яка дає право виходу до півфіналу.

cen.motoball.fr

Завтра, 10 липня, українці зіграють проти Франції. Початок – 14:00 за Києвом.

Минулого року ЧЄ проходив у місті Ульгат, Франція. Титул чемпіона здобули саме французькі мотоболісти, які в фіналі здолали німців (3:2). У матчі за "бронзу" Нідерланди обіграли Литву (3:2).

Збірна нашої країни мала успіхи на Європейській арені. У 2001 українці стали бронзовими призерами, а наступного року – фіналістами.

Останні 5 чемпіонатів Європи проходили без української збірної. У 2020 та 2021 роках подія не відбулася через COVID-19, а в 2022 та 2023 роках першість відмінили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.