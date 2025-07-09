Збірна України поступилася Нідерландам у першому турі Євро-2025
Збірна України з мотоболу невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи. У перший ігровий день "синьо-жовті" зазнали поразки від Нідерландів.
Гра завершилася з рахунком 1:6.
Варто зазначити, що Нідерланди є господарями першості, оскільки турнір проходить у містечку Будель. Усі матчі відбуваються на арені MBV Budel.
Єдиний гол у складі збірної України забив Іван Таран.
Нідерланди – Україна 6:1
Голи: Стан Лоойманс (хеттрик), Міель Лоойманс (хеттрик) – Іван Таран
Відкрила чемпіонат Європи зустріч між Францією та Литвою. Французькі мотоболісти не мали проблем із суперником, забивши 7 голів. Литовці голів не забивали.
Утім, день для французької збірної не можна назвати успішним. У наступному поєдинку вони зазнали поразки від національної команди Німеччини з рахунком 3:5.
Після першого ігрового дня Нідерланди, Франція та Німеччина мають по 3 очки. Україна наразі посідає четверту сходинку, яка дає право виходу до півфіналу.
Завтра, 10 липня, українці зіграють проти Франції. Початок – 14:00 за Києвом.
Минулого року ЧЄ проходив у місті Ульгат, Франція. Титул чемпіона здобули саме французькі мотоболісти, які в фіналі здолали німців (3:2). У матчі за "бронзу" Нідерланди обіграли Литву (3:2).
Збірна нашої країни мала успіхи на Європейській арені. У 2001 українці стали бронзовими призерами, а наступного року – фіналістами.
Останні 5 чемпіонатів Європи проходили без української збірної. У 2020 та 2021 роках подія не відбулася через COVID-19, а в 2022 та 2023 роках першість відмінили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.