Миколенко змінив ігровий номер в Евертоні
Віталій Миколенко
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Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко змінив ігровий номер в англійському клубі.
Про це повідомляє Everton FC News.
Раніше Миколенко грав під 19-м у складі "ірисок", однак у соцмережах з'явилося свіже фото, на якому гравець носить номер 16. Під ним Миколенко грає у збірній України та раніше виступав у київському Динамо.
Миколенко у сезоні 2024/25 взяв участь у 37 матчах Евертона в усіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 3 асистами. Контракт 26-річного українця діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 28 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться Мілан.