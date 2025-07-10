Миколенко змінив ігровий номер в Евертоні

Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко змінив ігровий номер в англійському клубі.

Про це повідомляє Everton FC News.

Раніше Миколенко грав під 19-м у складі "ірисок", однак у соцмережах з'явилося свіже фото, на якому гравець носить номер 16. Під ним Миколенко грає у збірній України та раніше виступав у київському Динамо.

New Squad Number for Mykolenko 👀🇺🇦#16 pic.twitter.com/ADjhp8vShl — Everton FC News 💙 (@NilSatisNews) July 7, 2025

Миколенко у сезоні 2024/25 взяв участь у 37 матчах Евертона в усіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 3 асистами. Контракт 26-річного українця діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 28 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться Мілан.