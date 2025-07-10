Визначився склад чоловічої збірної України U-20 на Євробаскет-2025
Тренерський штаб збірної України U-20 визначився із ростером гравців, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи з баскетболу в Дивізіоні А.
Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
До заявки потрапило 12 гравців.
Захисники: Рафаель Колаволе, Ілля Ліщина, Єгор Сушкін, Ілля Упир, Андрій Бутко.
Форварди: Артем Романиця, Лука Лохманчук, Андрій Ситар, Віталій Кузнецов.
Центрові: Максим Олександр Кличко, Десмонд Йяму, Данііл Сипало.
Євробаскет-2025 для молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні 12-20 липня. Збірна України потрапила до групи С, де зіграє з Бельгією, Німеччиною та Італією.
Сьогодні, 10 липня, команда прибула до Греції, де проходитиме турнір. До першого матчу — проти Німеччини – збірна матиме декілька тренувань в Іракліоні. Стартова гра нашої команди на турнірі відбудеться в суботу, 12 липня, о 18:00.
Нагадаємо, перед Євробаскетом українська збірна провела низку контрольних матчів.