Визначився склад чоловічої збірної України U-20 на Євробаскет-2025

Тренерський штаб збірної України U-20 визначився із ростером гравців, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи з баскетболу в Дивізіоні А.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

До заявки потрапило 12 гравців.

Захисники: Рафаель Колаволе, Ілля Ліщина, Єгор Сушкін, Ілля Упир, Андрій Бутко.

Форварди: Артем Романиця, Лука Лохманчук, Андрій Ситар, Віталій Кузнецов.

Центрові: Максим Олександр Кличко, Десмонд Йяму, Данііл Сипало.

Євробаскет-2025 для молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні 12-20 липня. Збірна України потрапила до групи С, де зіграє з Бельгією, Німеччиною та Італією.

Сьогодні, 10 липня, команда прибула до Греції, де проходитиме турнір. До першого матчу — проти Німеччини – збірна матиме декілька тренувань в Іракліоні. Стартова гра нашої команди на турнірі відбудеться в суботу, 12 липня, о 18:00.

Нагадаємо, перед Євробаскетом українська збірна провела низку контрольних матчів.