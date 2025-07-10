Юні українські тенісистки вперше виступлять на Вімблдоні у віковій категорії U14

Дві юні українські тенісистки, Віолетта Скрип і Софія Бєлінська, зіграють на Вімблдоні у віковій категорії U14. Представниці України вперше візьмуть участь у цьому змаганні.

Турнір для гравців U14 відбудеться на Вімблдоні вчетверте. На першому етапі спортсменки зіграють матчі групового турніру (4 групи по 4 тенісистки у кожній), потім переможці груп вийдуть у півфінал, а решта проведе втішний плейоф.

Скрип у групі зустрінеться з Єрі Хон (Південна Корея), Лаурою Валентиною Аріас (Колумбія) та Міліцею Мілоєвич (Велика Британія).

Суперницями Бєлінської стануть Грейс Вотсон (Велика Британія), Сересса Джексон (Австралія) і Емері Комбс (США).

Нагадаємо, що в юніорському турнірі на Вімблдоні українець Микита Білозерцев поступився у третьому колі словенцю Жизі Шешко.